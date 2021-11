La guerra tra Apple e Facebook sui nostri dati personali

Cupertino blocca il tracciamento dei dati e danneggia il business dei social network. Ma non è un'operazione a fin di bene

Se un tempo le big tech combattevano per sviluppare i software migliori, oggi la guerra è sugli algoritmi e sui diritti degli utenti. In particolare, con il mercato delle pubblicità sempre più sensibile alle preferenze individuali e sempre più importante nei bilanci, il terreno di scontro oggi è la privacy. Lo dimostrano gli scandali che hanno colpito Facebook, da Cambridge Analytica ai Facebook Files. La fruizione dei social è gratuita solo superficialmente: il prezzo che paghiamo, è noto, sono le nostre preferenze e i nostri dati personali, raccolti dai social network e “venduti” agli inserzionisti per pubblicità mirate a caro prezzo.