La realtà virtuale di Meta non è un bluff. Basterà per ripulirsi l'immagine?

Facebook è morto. Lo ha “ucciso” Meta Platforms, il nuovo nome della holding con cui Mark Zuckerberg e soci controllano il social network e i suoi fratelli, tra cui Instagram e WhatsApp. Un’operazione che nasce dall’esigenza dell’azienda di ripartire dopo gli scandali dei Facebook Files, ma non solo. Nella conferenza di presentazione del rebranding, il 28 ottobre, il ceo di Menlo Park ha precisato che “il core business del gruppo è immutato: tenere in contatto le persone”. Cosa cambia? “I nomi delle nostre app e dei nostri marchi restano gli stessi; a modificarsi è lo sguardo agli obiettivi futuri. Il centro del progetto non è più Facebook, ma il Metaverso. Per questo serve un nuovo nome”.

