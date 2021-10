L'audizione perfetta per smontare Mark Zuckerberg

Due giorni dopo avere abbandonato lo pseudonimo di “Sean”, che usava per passare alla stampa informazioni che Facebook avrebbe voluto tenere riservate, la specialista di dati Frances Haugen ed ex dipendente di Facebook è andata al Congresso a testimoniare davanti ai senatori. L’appuntamento era stato fissato per capire se Facebook – che include anche Instagram e Whatsapp – è pericoloso e se questa pericolosità può essere neutralizzata. La scena era perfetta, come se il casting e il set fossero stati pensati da un regista. Lei era sicura e concisa nelle risposte, teneva lo sguardo alto e infilava una dietro all’altra frasi che da sole possono diventare un titolo di giornale. Aveva l’aria inattaccabile di una che sa di che cosa parla. Nella sua escalation personale in fasi sempre più esposte – prima le ricerche passate al Wall Street Journal, poi il disvelamento in tv e ora la testimonianza in diretta nazionale davanti ai politici – ha senz’altro ricevuto appoggio e preparazione. I senatori, che di solito in queste audizioni ad alto tasso tecnologico sono un po’ spaesati, facevano domande precise. La sottocommissione che ospitava l’audizione era una stanza più piccola del solito e facilitava di molto la conversazione e l’immedesimazione. L’azienda Facebook era uscita da una crisi imbarazzante poche ore prima, l’equivalente informatico di un infarto causato da un errore interno che per più di cinque ore ha fatto preoccupare o fatto ridere miliardi di persone e che per essere risolto aveva richiesto l’intervento fisico di tre dipendenti. Mark Zuckerberg, il bersaglio della situazione, per sua scelta ha deciso di non rispondere a questo round di accuse e si vedrà se è una strategia solida oppure se si sta danneggiando ancora di più. L’impressione è che questa audizione che molti osservatori definiscono “devastante” sia la volta buona, dopo tante false partenze: l’inizio di un intervento per studiare e regolamentare come funzionano i social media. Un’ultima informazione preliminare prima di passare a che cosa ha detto Haugen: l’audizione è stata impostata come se si parlasse dell’industria del tabacco – era un paragone ricorrente – quindi un altro settore che rifiutava di essere regolamentato e negava di essere dannoso e che poi si è adeguato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE