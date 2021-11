Gli algoritmi di Facebook sono complici del complottismo. Facebook lo sa

“La storia non ci giudicherà con gentilezza”. I documenti interni dell’azienda mostrano come il social network abbia messo in pericolo la democrazia americana. E i suoi stessi dipendenti lo sapevano. La fame di potere sul mercato e la confusione tra libertà di parola e amplificazione algoritmica

Prima di dirvi cosa è successo esattamente alle 14.28 di mercoledì 6 gennaio 2021 alla Casa Bianca – e la reazione molto precisa, a quasi quattromila chilometri di distanza, a Menlo Park, in California – è necessario ricordare il caos di quel giorno, l’esuberanza della folla che è diventata violenza, e come cose diverse sembrassero accadere tutte insieme. Alle 14.10, un microfono acceso ha catturato la voce di un assistente del Senato in preda al panico: “I manifestanti sono nell’edificio”, ed è cominciata l’evacuazione di entrambe le camere del Congresso. Alle 14.13, il vicepresidente Mike Pence è stato portato fuori dall’aula del Senato e dalla Camera. Alle 14.15 si sono sentiti dei cori fragorosi: “Impiccate Mike Pence! Impiccate Mike Pence!”. Alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump guardava l’insurrezione in diretta tv. Lo spettacolo lo eccitava. Ciò ci porta alle 14.28, il momento in cui Trump ha condiviso con i suoi 35 milioni di follower su Facebook un messaggio che aveva appena twittato: “Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare ciò che avrebbe dovuto per proteggere il nostro paese e la nostra Costituzione… Gli Stati Uniti chiedono la verità!”.