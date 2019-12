Come sarà internet nel 2025? Un racconto di tecno nazionalismo

Milano. Il governo cinese ha annunciato ieri che gli uffici pubblici dovranno usare hardware e software cinese entro il 2022. E’ una questione di rilievo, e un passo importante verso il decoupling, il distaccamento tra le economie delle due principali potenze del mondo. Per la Cina significa non soltanto sostituire tutte le apparecchiature, ma anche creare un nuovo sistema operativo che sostituisca Windows, per esempio. Mosse come questa sono sempre più frequenti e preoccupanti, non solo da parte della Cina....

