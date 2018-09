Ci sono molte ragioni per accusare Google e Facebook, ma non quelle che pensate

Roma. Delle molte accuse che sono piovute sulle aziende digitali della Silicon Valley nelle ultime settimane, quelle che hanno avuto maggior forza sui media e maggior rilevanza tra l’opinione pubblica sono le più triviali. Al contrario, le vere ragioni di preoccupazione spesso sono state tralasciate o travisate. Prendiamo per esempio l’idea, espressa dal presidente americano Donald Trump in una serie di tweet recenti, che Google utilizzi il suo algoritmo per censurare le opinioni dei conservatori. Questa accusa è stata smentita...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.