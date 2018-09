Perché sulla legge sul copyright Di Maio ha preso un’altra bufala

Roma. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è messo su Facebook, l’altroieri, per commentare l’approvazione della direttiva europea sul copyright da parte del Parlamento di Strasburgo. Forse malconsigliato, forse poco aggiornato, forse un po’ troppo sensibile alla propaganda antieuropea, Di Maio è incappato in una bufala imbarazzante. L’approvazione della legge che vuole proteggere il diritto d’autore è “una vergogna tutta Europea”, ha scritto il ministro. “Stiamo entrando ufficialmente in uno scenario da Grande Fratello di Orwell”....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.