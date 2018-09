Il Parlamento europeo dice sì alla nuova legge sul copyright

L'Unione europea avrà una nuova legge sul copyright. Il Parlamento europeo ha infatti dato il via libera alla proposta di direttiva sui diritti d'autore nel mercato unico digitale. La proposta è stata adottata con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni. Nella discussione sono state approvate anche alcune modifiche proposte dal relatore Axel Voss agli articoli 11 e 13. I più contestati dagli “avversari” della legge. Il via libera della plenaria apre ora la strada ai negoziati con il Consiglio per arrivare all'approvazione finale.

COSA SUCCEDERÀ CON LE NUOVE NORME SUL COPYRIGHT