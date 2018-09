La buona notizia sul copyright

Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul copyright con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astenuti. E’ la fase culminante di un’approvazione travagliata, che è passata per anni di negoziati serrati e per una prima bocciatura lo scorso luglio. Non è, tuttavia, la fase finale. Cominciano adesso i negoziati tra le istituzioni europee e gli stati membri, e la legge potrebbe ancora non essere mai applicata nel caso in cui uno degli stati decidesse di mettere il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.