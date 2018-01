Tim Hunt era un grandissimo premio Nobel della Medicina. Ma è bastato qualche cinguettio per cacciarlo dallo University College di Londra e pure dalla Royal Society, il tempio britannico della conoscenza. Hunt è stato letteralmente annientato per una battuta un po’ infelice sulle colleghe in laboratorio durante una conferenza a Seul (“ti innamori di loro, si innamorano di te e quando le critichi piangono”). Per così poco, una campagna su Twitter ha praticamente fatto fuori la carriera del premio Nobel....

