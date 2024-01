Quanta Italia nella Coppa d'Africa

Con la partita tra Costa D’Avorio e Guinea-Bissau inizia oggi allo Stadio Olimpico Alassane Ouattara di Abidjan la 34esima edizione della Coppa d’Africa, prevista per l’estate scorsa, ma posticipata a causa delle condizioni atmosferiche che a giugno in Costa D’Avorio non promettevano nulla di buono. Due anni fa era finita con Sadio Mané che provava a consolare l’allora compagno di squadra del Liverpool Mohamed Salah, dopo che il Senegal aveva vinto ai rigori con l’Egitto il primo trofeo continentale della loro storia. Sarebbe andata allo stesso modo anche qualche mese più tardi per la qualificazione ai mondiali in Qatar, dove poi il Senegal non ha sfigurato. La squadra allenata da Aliou Cissé, la grande favorita, dovrà dunque in Costa D’Avorio difendere il titolo, con l’Egitto che proverà in qualche modo a riscattarsi.



