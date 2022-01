Altro che Africa, quante gaffe nel pallone d'Europa

Da due settimane è in corso la Coppa d’Africa più odiata e osteggiata di sempre. Quest’edizione era già slittata due volte: la seconda per il Covid, la prima perché non si può giocare a calcio in Camerun in estate, durante la stagione delle piogge. Con lei ce l’hanno moltissimi presidenti, allenatori e semplici tifosi che non si capacitano che campioni del calibro di Salah, Mané, Mahrez, Kessié o Koulibaly, profumatamente pagati dai rispettivi club, debbano andare a metà stagione nel Continente Nero a rischiare le gambe e magari persino la salute per le loro sciocche e irrilevanti Nazionali, come ebbe a dire in tv Fabio Capello qualche settimana fa (“Non si sa mai come tornano i giocatori quando vanno in Africa, rischiano di prendere la malaria!”). Del resto l’Africa raggruppa appena un miliardo e 300 milioni di terrestri: una platea trascurabile per chi è abituato a spettacoli di portata planetaria come Milan-Spezia o Napoli-Salernitana. Perciò, di fronte alle comprensibili ironie che riversiamo quotidianamente su stadi deserti, campi spelacchiati, errori goffi come quello del portiere della Costa D’Avorio all’ultima azione contro la Sierra Leone, arbitraggi bizzarri come quello del signor Sikazwe che in Tunisia-Mali – forse vittima di una qualche stregoneria! – ha fischiato la fine venti secondi prima del 90’, lasciateci marcare alcune differenze a vantaggio di noialtri cittadini civilizzati del Primo Mondo.

