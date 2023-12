Natale a canesto. La notte dei miracoli dell'Nba

Non c'è solo Boston Celtics - Los Angeles Lakers nel menu natalizio del basket americano. Tutte le sfide del tradizionale appuntamento iniziato nel 1947

Lo spirito dell’Nba a Natale è spettacolo, sport, business: l’America, as usual. Anche per questo Christmas Day sono in programma cinque partite, funziona così ormai da sedici anni. Tre sono incontri inediti nel giorno di Natale: Golden State-Denver Nuggets, Philadelphia-Miami Heat e Dallas Mavericks-Phoenix Suns. Invece Boston Celtics e Los Angeles Lakers se la vedranno la prima volta in questo giorno sacro per la pallacanestro a stelle e strisce dal 2008. Quindici anni fa era la rivincita delle Finals della stagione precedente, con i Lakers che interruppero la striscia vincente di 19 partite dei campioni in carica Celtics e Phil Jackson registrò la sua millesima vittoria come allenatore capo. A mescolare gli ingredienti si fa presto. Ma l’appuntamento di Natale è qualcosa di più e nessuno vuole perderlo mai. Più che la magia, dentro quel basket c’è l’ansia di uno show. Enfasi collettiva. E d’altra parte il parterre di campioni, ognuno con la sua storia, rende l'appuntamento ancora più carico di atmosfera. Per esempio, nessuno ha fatto meglio di LeBron James nelle sfide di Natale: per punti (460), per partite giocate (17) e vittorie (10, insieme a Dwyane Wade). Però i numeri contano fino a un certo punto, dunque vale la pena godersi la magia della pallacanestro a Natale.

Come se ce ne fosse bisogno, qualche giorno fa la Nba ha lanciato lo spot per invogliare la gente alla scorpacciata di schiacciate e canestri. L’hanno chiamato “The Gift of Game”. Trenta secondi con le figurine animate di Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, Jalen Brunson, Steph Curry, Anthony Davis, Luka Dončić, Kevin Durant, Joel Embiid, LeBron James, Nikola Jokić e Jayson Tatum che si sfidano sul campo da basket. La pubblicità inizia con una ragazza che nota Babbo Natale indossare le scarpe Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" mentre sale per il camino, prima che le stelle del basket giocattolo escano dai regali in cui erano avvolti. Un pupazzo di neve passa una palla a Jokić prima che inizi una epica partita a tutto campo in cui Durant è visto servire un alley-oop a LeBron James, che lo schiaccia a canestro. Lo spot si conclude con la famiglia riunita sulla scala a guardare la magia, e un ragazzo che dice stupito: "Il miglior Natale di sempre". Di sempre di sempre forse no, ma sicuramente uno dei più appassionanti

Quando cominciarono a giocare la notte di Natale era il 1947, la Nba disputava la sua seconda stagione in assoluto. I Knicks sconfissero i Providence Steamrollers al Madison Square Garden 89-75. Interruppero la serie solo una volta, nel 1998. Ma quella di Natale è una tradizione che fa girare sponsor e sorrisi. La Nba raggiungerà fan in più di 200 paesi.

C’è molto da gustare, insomma. I New York Knicks, che ospiteranno al Garden i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. La seconda della Eastern Conference se la vedrà contro la quinta forza, che è in pienissima lotta per i playoff. Aspettiamoci di tutto. Non scontata nemmeno la gara dei Nuggets: i campioni in carica se la vedranno in Colorado contro Steph Curry. Jokic e i suoi veleggiano in zona playoff. Difficoltà per gli uomini di Kerr, invece, che hanno perso un pizzico di continuità e anche Draymond Green (squalificato tre settimane per un colpo rifilato a Nurkic). I Miami Heat di Jimmy Butler affronteranno in Florida i 76ers dell’MVP in carica, Joel Embiid, mentre i Phoenix Suns di Kevin Durant sono pronti a giocarsi tutto con i Dallas Mavericks di Dončić.

Il main event sarà di scena a L.A., teatro della saga più cool di sempre: i Lakers di LeBron e i Celtics, la squadra con il miglior record dell’intera lega (20-5). Nonostante i suoi quasi 39 anni, tutti aspettano LeBron. Figuriamoci. Per lui sarà il Christmas Day numero 18. Nelle precedenti occasioni, James ha segnato una media di 27,1 punti a partita con 7,6 rimbalzi, 7,0 assist e 1,5 palle recuperate, tirando al 49,5% da terra e al 28,6% da oltre l’arco. Spoiler: l’uomo dei miracoli nella notte in cui tutto è possibile. Film che a Natale funziona sempre.

Il programma del Natale dell'Nba

Milwaukee Bucks - New York Knicks – alle 18:00 (ora italiana)

Golden State Warriors - Denver Nuggets – alle 20:30

Boston Celtics - Los Angeles Lakers alle – alle 23:00

Philadelphia 76ers - Miami Heat – alle 2:00 (del 26 dicembre)

Dallas Mavericks - Phoenix Suns – alle 4:30 (del 26 dicembre)