“Tuteleremo il campionato, si liberano molti soldi”. Parla Claudio Lotito

”Alla fine cambierà solo dove i soldi vanno a finire, e la sensazione mia è che per i club si potrebbero liberare un sacco di risorse”, Claudio Lotito risponde assonnato e sornione sulla notizia del giorno: la Corte di giustizia europea ha sancito che la Uefa ha “abusato di posizione dominante” nell’organizzazione delle competizioni di calcio in Europa, aprendo la strada all’ipotesi Superlega. Ma più che da questo il senatore di Forza Italia e patron della Lazio è ancora tutto preso da una stancantissima sessione di bilancio. Al Senato finalmente questa mattina si voterà la manovra. E lui è ancora lì ad armeggiare: “Famme un po’ vede’ come avete scritto questo”, dice strappando di mano un foglio a un collaboratore. Intercettarlo dentro palazzo Madama non è un’operazione semplice. E’ in continuo movimento. Aula, commissione, ufficio, di nuovo commissione, di nuovo ufficio… Ci viene in soccorso il calendario: la commissione Bilancio è stata rinviata alle ore 17.30 e Lotito è costretto a sedersi in una delle salette munite di sedie che precedono l’aula.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE