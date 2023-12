Ceferin annuncia battaglia, ma ora deve contare gli amici e guardarsi dai nemici

Milano. Aleksander Ceferin crede di essere ancora l’imperatore del calcio europeo. Raduna attorno a sé i suoi alleati e si rinchiude in una fortezza fondata solo su enormi quantità di denaro. Annuncia battaglia, come quando da ragazzo in Slovenia indossava la cintura nera da karateka sul tatami. La sentenza della Corte di giustizia europea annuncia una rivoluzione che potrebbe stravolgere il calcio come capitò una trentina di anni fa con la legge Bosman, ma lui continua a ripetere: “Il calcio non è in vendita, nulla potrà cambiarlo”. Lo dice facendosi spalleggiare da al Khelaifi, il presidente del Psg, ma soprattutto il numero uno dell’Eca (European club association), l’associazione che raduna quasi 500 club europei. Dicono che ormai sia lui il vero padrone del calcio europeo e che Ceferin non muova un passo senza il suo consenso. Faceva così anche con Andrea Agnelli quando l’ex presidente bianconero occupava anche quel posto. Era addirittura stato il padrino della figlia di Andrea e della sua seconda moglie. Sappiamo come è andata a finire. Ceferin ha bisogno di alleati importanti. Da solo non può governare il calcio europeo.

