Inter-Atletico Madrid, Napoli-Barcellona e Lazio-Bayern. I sorteggi della Champions League

I nerazzurri e i partenopei si giocheranno la qualificazione ai quarti in Spagna. I biancazzurri invece se la vedranno ancora una volta con i bavaresi. In Europa League, il Milan giocherà lo spareggio con il Rennes. Per la Roma, ci sarà di nuovo il Feyenoord

“A questo livello, un'avversaria vale l'altra”: è la più classica delle frasi pronunciata dai dirigenti e calciatori alla vigilia di ogni sorteggio. La più classica delle menzogne, il rifugio scaramantico, perché invece il calendario – il responso dell'urna - conta eccome.

Per questo a Milano, sponda nerazzurrra tutto sommato avranno tirato un sospiro di sollievo nell'aver evitato il Real Madrid e soprattutto il Manchester City. Gli uomini di Simone Inzaghi se la vedranno con l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, partita certamente ostica ma nella quale l'Inter parte con i favori del pronostico. Anche a Napoli, avranno pensato, poteva andare peggio, sebbene per passare in Catalogna servità una mezza impresa. A Mazzarri toccherà il Barcellona, campione di Spagna lo scorso anno, ma sempre in cerca di una nuova e più definità identità, dopo anni di crisi economiche e ancor di più manageriali. È andata decisamente peggio alla Lazio che dovrà vedersela un'altra volta coi tedeschi del Bayern Monaco, in una sfida il cui destino appare già segnato. Sarà una riedizone degli ottavi 2021, nell'ultima apparazione laziale nella massima competizione europea prima di quest'anno

Che non sarebbe stata una passegiata per le italiane, comunque, lo si sapeva. Nessuna delle tre era testa di serie – nessuna ha vinto il girone – e, per quel che vale, giocheranno l'andata in casa.

Tra le big europee, il Manchester City affronterà il Copenhagen – sarà la prima volta negli scontri a eliminazione diretta per i danesi – in una sfida per cui forse sarà utile rispolverare il pallottolliere. Mentre per il Real Madrid c'è il Lipsia, anche in questo caso difficile prevedere sorprese. Quelle che potrebbero arrivare sull'asse Parigi-San Sebastian. La Real Sociedad, che ha vinto il girone con l'Inter, è compagine assai tosta e se c'è una squadra capace di approfittare delle (frequenti) amnesie del Psg quella è proprio allenata da Imanol Alguacil.

A chiudere il quadro, Psv-Borussia Dortmund – con i tedeschi accompagnati dai favori del pronostico, ma con la squadra biancorossa che spadroneggia in Olanda in testa al campionato – e infine Porto-Arsenal. I bookmaker parlano inglese, ma uscire indenni dall''Estádio do Dragão di Oporto non è mai semplice, per nessuno.



Milan-Rennes e Feyenoord-Roma, i sorteggi di Europa League



Dopo il terzo posto nel girone di Champiaons, la corsa del Milan ripartirà dalla Francia, dallo spareggio contro il Rennes che vale l'accesso agli ottavi di Europa League. Una competizione che a questo punto non può che vedere nella squadra di Pioli una delle principali favorite, subito dietro al Liverpool. L'altra italiana impegnata ai sedicesimi sarà la Roma: ancora una volta, la terza in terza in tre anni, l'avversario sarà il Feyenoord, in quella che due anni fa fu la finale di Conference League - vinta dai giallorossi a Tirana - e l'anno scorso uno dei quarti di finale di quella che un tempo veniva chiamata Coppa Uefa.



Tra le altre, spiccano Shakhtar Donetsk-Marsiglia e Galatasaray-Sparta Praga. Completano il sorteggio Lens-Friburgo, Young Boys-Sporting, Benfica-Tolosa e Braga-Qarabag. Chi passa il turno se la vedrà con le vincitrici dei gruppi di Europa League: oltre alla nostra Atalanta e al Liverpool, sono già agli ottavi il West Ham e il Brighton di De Zerbi, i Glasgow Rangers. il Villareal, lo Slavia Praga e il Bayer Leverkusen.