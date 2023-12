La crisi immaginaria delle squadre inglesi in Champions

Io capisco l’ansia da prestazione, il terrore di non avere sempre qualcosa da dire e il provincialismo da quattro soldi che vi piace tanto, ma a chi sostiene – restando serio – che le squadre inglesi sono in crisi perché non tutte hanno superato i gironi di Champions League non posso che augurare birra sgasata per tutta la vita. Non siate ridicoli, please.

