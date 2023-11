La Nazionale italiana non se la passa benissimo, ma gli sponsor sono in gran crescita

La Figc continua a crescere a livello commerciale. Non solo il contratto con Adidas, partito nel 2023, dopo 20 anni con Puma, ma anche diversi partner annunciati negli ultimi mesi stanno così spingendo le entrate per la Federcalcio.

L’ultimo in ordine cronologico è stato l’accordo con Prometeon Tyre Group, con il il produttore di pneumatici industriali che è quindi diventato Official Tyre Partner di tutte le squadre nazionali di calcio per il triennio 2024-26. “La Nazionale – ha dichiara il CEO di Prometeon Tyre Group Roberto Righi – unisce tutto il paese nella passione per il calcio e nella volontà di competere ai massimi livelli nello sport più seguito al mondo”. Una partnership che, solo nel 2023, si aggiunge ai rinnovi con Fonzies, Eni, Lete, Tim e ConTe.it, oltre ai nuovi accordi con Fileni, Volkswagen, Biraghi, Esselunga, Tlc e Telepass.