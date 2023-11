Walter Mazzarri, uomo e ragno

Fin dal primo momento che ho saputo, li ho visti uguali: Walter Mazzarri e l’Uomo Ragno. Direte, la tua condizione è grave ma non seria. Probabile. Provo a spiegare, scansando l’altro Walter, Zenga, titolare della primaria associazione. Da bambino leggevo i fumetti della Marvel Comics, la casa editrice che pubblicava i Supereroi. Più di tutti, amavo l’Uomo Ragno, Spider-Man, se preferite l’accezione anglofona originale. Mi affascinava la doppia veste del protagonista, che da ragazzo mite e insospettabile (Peter Parker), si trasformava in super eroe indossando una tuta rossa e blu. L’Uomo Ragno sapeva sempre cosa fare, Peter Parker invece si mostrava incerto. Proprio come Walter Mazzarri, che da allenatore, con la tuta del supereroe, sa sempre cosa fare, ma nella vita invece si perde in mille discorsi inutili. Questo modo di essere, maldestro e impacciato, lo ha letteralmente spazzato via, confinandolo ai limiti del mare, dove si è costruito una piccola reggia, un po’ in collina, guardando da lontano le onde, che tanto quelle, prima o poi, ritornano. E così ha fatto lui, tornando come un riflusso.

