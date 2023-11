Mazzarri è la prima retromarcia di De Laurentiis

Mai, in un’avventura che si avvicina ai vent’anni, Aurelio De Laurentiis aveva scelto la retromarcia. Farlo deve essergli costato moltissimo, ma anche in questo ritorno al passato che risponde al nome Walter Mazzarri c’è la sensazione di un patron convinto di essere al di sopra del bene e del male. Sono passati sei mesi e mezzo dalla vittoria dello scudetto, sembrano dieci anni. De Laurentiis, inebriato dal successo, si era convinto di poterlo ripetere a dispetto dei santi: l’addio alla coppia Spalletti-Giuntoli ha generato una slavina le cui dimensioni sono state evidentemente sottovalutate. Dal casting estivo, quello dei “49 allenatori” dei quali verificare disponibilità e capacità di adattarsi “a questa linea di attacco e difesa alta”, nonché “il carattere e se sono inseribili in una cultura partenopea”, si è arrivati all’inversione a U di metà autunno, con in mezzo il pittoresco ritorno in Italia di Rudi Garcia, dimenticato ai margini dell’impero calcistico prima di riportarlo al centro del villaggio con lo scudetto sul petto. Il francese non se l’è giocata bene, ma di certo non è stato aiutato: in pochi avrebbero preso volentieri le redini di questo Napoli, troppo forte il ricordo della bellezza spallettiana, troppo accecanti le luci del recente trionfo per pensare di non sbandare al volante.

