Retegui, il nove vintage di cui la serie A aveva bisogno

“Molti lo paragonano a Denis, io non voglio dire cose esagerate ma ricordo Batistuta quando è arrivato in Italia: è un giocatore che gli può somigliare”. Era il marzo del 2023 quando Roberto Mancini, non nuovo a sparate altisonanti dal vago sapore profetico, si era espresso in questi termini su Mateo Retegui, oggetto ancora non identificato da questa parte dell’oceano, e la reazione unanime era stata a metà tra il ghigno e la derisione: ma ci serve davvero un misconosciuto centravanti argentino da piazzare al centro dell’attacco azzurro? Neanche il gol al debutto, contro un avversario non banale come l’Inghilterra, aveva spazzato via i dubbi. Su di lui, in estate, ha scommesso pesantemente il Genoa, consentendoci di toccare con mano la consistenza del vaticinio del Mancio. E abbiamo così scoperto un centravanti naturalmente proteso verso la porta avversaria, finalizzatore brutale ed efficace, capace di sentire il gol prima ancora che ve ne sia l’opportunità.

