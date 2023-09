Ah, se Osimhen (ma anche De Laurentiis) si togliesse la maschera

Se Osimhen si togliesse la maschera. Eh, se Osimhen si togliesse la maschera… Se Osimhen si togliesse la maschera, migliaia di ragazzini napoletani, ma anche di napoletani infantilmente tifosi adulti, sentirebbero uno strappo peggio che al cuore, all’anima. Peggio che sputare su un talismano. Finirebbe l’incantesimo, come Sansone senza capelli, come Zorro con la faccia nuda. La fine di tutto, e di certo della magia, della Smorfia, che ha portato la primavera scorsa lo scudetto che oggi, già periclitante, tutta Napoli si porta sul petto. Ma Zorro Osimhen la maschera se l’è tolta, e non solo per sfanculare in campo Rudy “sergente” Garcia. La ridicola sceneggiata, strilli da vaiassa, sua e del suo procuratore che per un destino cinico e baro si chiama Calenda, la minaccia di far causa al club per via di contenuti “inaccettabili”, un “danno serissimo”, di alcuni video che lo perculavano e misteriosamente (o no?) apparsi sui social del Napoli, fa molto ridere. Ma è anche un gettare la maschera: Victor Osimhen, l’eroe dello scudetto, s’è probabilmente già pentito, vista la rapida e inarrestabile trasformazione della carrozza dorata di Spalletti in una zucca sgonfia, di aver giurato eterno amore, di aver firmato o rifiutato clausole contrattuali, di aver accettato un po’ di soldi ma certamente meno di quelli che gli avrebbero dato in Arabia, a Madrid o in qualsiasi altro posto dotato di padroni con le tasche piene. Quindi adesso fa le bizze, ma sbaglia anche i rigori, e prima o poi qualcosa le bizze producono, nel delirante mondo del calcio.

