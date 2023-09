Tutti i mal di testa di Rudi Garcia

Quattro partite di campionato e soltanto 7 punti conquistati, frutto di due vittorie (contro il neopromosso Frosinone ed un Sassuolo ridotto in dieci), un pareggio (a fatica e dopo una rimonta con il Genoa) e una sconfitta (in casa ad opera della Lazio). Un distacco che recita già -5 dall’Inter capolista. Un inizio di Champions non entusiasmante, nonostante la vittoria a Braga. Soprattutto, l’impressione che il bel giocattolo, vincente e convincente, costruito l’anno scorso da Luciano Spalletti si sia rotto o stia per farlo. Sono tanti i mal di testa con i quali Rudi Garcia ha a che fare in questo periodo. L’inizio di stagione del Napoli infatti è stato più complicato di quanto fosse lecito attendersi dalla squadra campione d’Italia, al netto di una rosa rimasta pressoché invariata rispetto alla passata, trionfale, annata. È vero infatti che è partito un pezzo da novanta come Kim Miin-jae (probabilmente il miglior difensore del campionato italiano l’anno scorso), ma la cessione del coreano al Bayern Monaco è stata l’unica uscita pesante registrata in casa Napoli.

