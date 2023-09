Jumping european championship all'Ippodromo. Sotto le torri di Milano si salta per i Giochi

Nel capoluogo lombardo al via il FEI 2023, la più importante manifestazione di sport equestri per la disciplina del salto ostacoli. L'Italia cerca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024

Dallo stile liberty della Palazzina del Peso alla skyline di CityLife: tra sacro e profano ha preso il via all’ippodromo Snai San Siro di Milano il FEI Jumping European Championship 2023, la più importante manifestazione di sport equestri per la disciplina del salto ostacoli. Ieri il titolo a squadre, con conseguente assegnazione dei tre pass di qualificazione per partecipare ai Giochi olimpici estivi di Parigi 2024 ai team meglio piazzati in classifica, tra quelli che non fossero già ammessi ai prossimi Giochi, come l’Italia, che manca dal palcoscenico olimpico da Atene 2004. Domani la giornata conclusiva, con il titolo individuale, che gli azzurri inseguono da tempo: solo due ori in carniere, infatti, con Piero d’Inzeo nel 1959 e Graziano Mancinelli nel 1963.