Tamberi ha trascinato l'atletica in una nuova dimensione

Gimbo è un soprannome da personaggio dei fumetti, ma a impersonarlo nella notte di Budapest è stato un saltatore in alto che ha sbaragliato il mondo dei supereroi con la sua eccezionalità di essere umano. Gianmarco Tamberi, 31 anni, con l’oro mondiale di Budapest ha completato un grande slam che includeva già il titolo europeo e olimpico laddove l’altro eroe di Tokyo, Marcell Jacobs, si è fermato a 4 centesimi dalla finale dei 100. Quanto basta per aprire discussioni infinite per la sua collocazione nella storia presente e futura dello sport mondiale. “Nell’atletica lo metto in una galleria di miti insieme a Consolini, Mennea e Simeoni” dice il presidente federale Stefano Mei. “Se il presidente del Coni Giovanni Malagò mi chiama sono pronto a fare il portabandiera a Parigi 2024”, risponde Gimbo a chi gli chiede di una scontata candidatura per il ruolo che l’atletica ha ricoperto per l’ultima volta a Seul ‘88 con Mennea. Ma la cinquantesima medaglia italiana dell’Italia ai Mondiali di atletica, che si riannoda all’ultimo oro in pista conquistato vent’anni fa da Giuseppe Gibilisco a Parigi 2003, si porta dietro un’onda destinata a investire nei prossimi mesi tutto lo sport italiano.

