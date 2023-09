Allenatori, l'importanza di saper tacere

Wittgenstein diceva che non tutto può essere espresso a parole e ne è esempio il silenzio eloquente e polemico di Thiago Motta di fronte a una domanda sull’arbitraggio contro la Juventus

Mentre tutto scorre e volge al termine (le nostre vacanze sono finite, andate in pace), il campionato sembra non essersi mai fermato, così uguale a se stesso, con le solite grandi impegnate a dettare la legge, tranne rare eccezioni. Un rotolante spettacolo, pieno di suggestioni, enfatiche visioni: Lukaku che scende a Roma dall’aereo con l’immancabile mano sul cuore e Dan Friedkin incredibilmente con la cloche in mano, pilota, presidente, un giorno chissà, pure astronauta.