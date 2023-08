L'ultima Serie A senza partite in chiaro

La Serie A 2023/24 è iniziata con uno sguardo ai diritti tv e uno a riempire nuovamente gli stadi. Quella che parte è l’ultima stagione con l’attuale situazione in termini televisivi, ovvero con il campionato trasmesso da Dazn (che manda in onda tutte e dieci le gare di ogni giornata di cui sette in esclusiva) e Sky (tre partite in co-esclusiva). Sono infatti attese novità nelle prossime settimane per quanto riguarda la nuova asta, in cui le due emittenti si sono nuovamente presentate per trasmettere il campionatodal 2024/25 in avanti insieme a Mediaset (che punta una gara in chiaro). Il tutto mentre sullo sfondo aleggia il tema del Canale della Lega, con l’esordio del canale radio-tv in questo weekend.

