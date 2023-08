Buone ragioni per tifare le italiane nelle coppe europee

Siete pronti? Una delle frasi fatte più rappresentative dell’Italietta calcistica – impregnata di quella micidiale ipocrisia nazional-popolare da Tg1 dell’ora di pranzo stile “mangiate frutta e verdura e non uscite nelle ore più calde” – sta per diventare solida realtà, certificata dai freddi numeri della burocrazia europea. E questa sentenza è: “In Europa bisogna sempre tifare per le squadre italiane”. Proprio così. Non ce ne vogliano i tifosi della Juventus: nessuna correlazione tra lo sdoganamento dell’antico principio e la squalifica che ha colpito la Juve proprio quest’estate. Semplicemente c’è già da guardare al 2024-2025, quando salperà la nuova SuperChampions, ingolfata di quattro squadre in più (da 32 a 36) e molte più partite per accontentare le ribelli che ventilavano propositi di Superlega. Due dei quattro posti aggiuntivi verranno assegnati secondo modalità molto interessanti anche per il nostro calcio: saranno infatti posti-extra che spetteranno alle due federazioni meglio piazzate nel ranking annuale della stagione precedente. In parole povere, i due paesi che otterranno i migliori risultati nelle tre Coppe 2023-2024 godranno di un posto in più nella Champions 2024-2025: il che vuol dire che, se capitasse all’Italia, la Serie A qualificherebbe anche la quinta classificata in campionato.

