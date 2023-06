L'imperfetto Italiano. Se vuoi imparare a vincere, prima devi perdere

Non confondiamo l’imperfezione con l’errore. Sono due lati opposti, lontani come la terra dalla luna. La Fiorentina, nella seconda delle tre finali europee, è stata imperfetta, “vittima” della sua natura. Italiano pensa il calcio come il disegno di un pittore ossessionato da due semplici figure: la linea e il margine. Dietro traccia una linea e la disegna alta sul prato, a volte, in un eccesso di fiducia, oltre la propria metà campo, in un ossimoro calcistico piuttosto evidente, visto che di difesa si parla e non di attacco. Il margine sono gli esterni, quelli che corrono più degli altri, tanto da impiegarne quasi sempre quattro a partita. Contro il West Ham, Italiano è stato tradito dalla linea e dal margine (Kouamé non è stato all’altezza, seppur volenteroso). Il gol preso alla fine è frutto di un ideale, un’adorabile utopia, quella che si possa vincere rischiando così tanto a pochi spiccioli dal termine.

