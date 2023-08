Come l'approccio di Rudi Garcia cambierà il Napoli

Il Napoli campione d’Italia per la terza volta nella sua storia riparte da Rudi Garcia e da un mercato fin qui minimalista che, in attesa del prolungamento di Osimhen e di qualche altro rinforzo, ha visto sostituire i partenti Kim Min-Jae e Ndombele con Natan e Cajuste. Che squadra dobbiamo aspettarci? Del modello di gioco del Napoli dell’anno scorso non dovrebbe restare molto. La versione di Garcia, almeno osservando le prime uscite, potrebbe essere meno padrona della partita. Il Napoli avvolgente, dominante con la palla e senza, rischia di non essere più qui. L’approccio tattico di Garcia è diverso da quello dell’ultimo Spalletti. Il pressing avanzatissimo del tecnico toscano ha lasciato il posto in questi mesi estivi a un blocco medio più compatto e attento a chiudere i corridoi centrali del campo. Il possesso è maggiormente orientato a creare i presupposti per andare in verticale più che a riempire di uomini la metà campo avversaria.

