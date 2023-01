Tutti pazzi per Daytona: il "World center of racing"

America. Bordo dell’Oceano. In un silenzio quasi ossessivo all’alba cominciano ad arrivare persone. Con la tavola da surf, scalzi, correndo o passeggiando, pescando. O semplicemente guardando le prime luci. I margini degli edifici e tante piscine vicine al mare sono corrose, mordicchiate da troppi uragani. I palazzi hanno i colori sbiaditi di fine gennaio, anche se in Florida il nostro concetto di inverno è molto relativo. Ci si sveglia presto e tutto scorre calmo. Guardi. Pensando che a undici miglia di distanza da quel gradino c’è un altro pianeta che diventa opposto in certi giorni dell’anno. Come ora. C’è una tribuna con 147mila seggiolini colorati. Se la vedi vuota sembra costruita con il Lego. O, per chi ha almeno una quarantina di anni, con i pallini del Master Mind, quel giochino di memoria dove si dovevano indovinare le combinazioni di colore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE