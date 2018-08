Dieci giornate di ordinario spettacolo

Da sabato 18 maggio, in edicola con Il Foglio del weekend, c'è Il Foglio Sportivo. Quattro pagine settimanali interamente dedicate allo sport. Di seguito uno degli articoli del primo numero. Il resto potete leggerlo qui. Sabato 18 agosto. Oggi. Ore 18. Chievo-Juventus. Si comincia prima del solito, in un clima che non dovrebbe essere quello di un inizio così. La tragedia di Genova ha fermato solo Genoa e Sampdoria, ma ha reso questo esordio della serie A un’altra cosa....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.