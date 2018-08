Scaroni al Foglio Sportivo: “Il Milan si riprenderà il posto che gli spetta"

Sabato 18 agosto, in edicola con Il Foglio del weekend, arriva Il Foglio Sportivo, il nuovo inserto di quattro pagine interamente dedicato allo sport. Nel primo numero una lunga intervista di Matteo Matzuzzi al neopresidente e amministratore delegato del Milan, Paolo Scaroni. Eccone alcuni stralci:

Scaroni: “Con Elliott il Milan tornerà nel contesto che gli è proprio”

"Penso che il nuovo azionista sia in grado di garantire tranquillità e serenità al club, che così potrà essere in grado di riprendere il suo posto nel contesto che gli è proprio", ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni. "Poi è ovvio – ha aggiunto – che a preparare le partite è l'allenatore e a giocarle sono i calciatori, ma dietro deve esserci una società solida".

Scaroni: “La salvezza del calcio italiano passa dalle tv”

Il declino del calcio italiano si può fermare, a patto che si guardi ai modelli stranieri, così il neopresidente del Milan Paolo Scaroni: "Ciò che è riuscito molto bene ai club inglesi, ma anche spagnoli e tedeschi, è stato il modo in cui hanno ampliato la propria audience televisiva. Ampliando la platea, si ampliano gli incassi. Ampliando gli incassi, ci si possono permettere ingaggi maggiori e calciatori più iconici".



Scaroni: “Un club vincente lo si vede dalla società”

"Una società solida e coerente, con degli obiettivi chiari e gestita in modo chiaro e ordinato è una conditio sine qua non per il successo", sottolinea il presidente del Milan, Paolo Scaroni. "La partita – aggiunge – la vince sì la squadra, ma il posizionamento a livello internazionale lo vince sempre la società".

Scaroni: “Convincere Maldini è stato facile”

"Maldini è milanista dalla punta dei capelli a quella dei piedi. Non è stata una negoziazione difficile, diciamo che abbiamo ragionato un po' per trovare un ruolo a una persona che ha una passione assoluta per questi colori". Così il neopresidente del Milan Paolo Scaroni.