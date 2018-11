Da tuttofare in un giornale di provincia a (probabile) direttore di un tigì nazionale: fosse ambientata in America, questa storia, subito le arriverebbe l’etichetta di “storia di un self-made man”, con tutta la retorica che ne discende. Ma l’America non è qui, purtroppo e per fortuna, anche se al soggetto in questione gli Stati Uniti piacevano al punto da diventare piccola ossessione secondaria. Fatto sta che Giuseppe De Bellis – già (nell’ordine e in ordine sparso) inviato diciassettenne da Castellana...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.