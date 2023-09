Perché sul buco nero dei bonus edilizi nessuno tra i partiti è senza peccato

Il sentiero della manovra di Bilancio si fa sempre più stretto, e il governo ha trovato il nuovo colpevole nelle agevolazione edilizie. Ma la questione non è così semplice e gli attuali partiti di maggioranza (insieme a quelli d'opposizione) non sono esenti da responsabilità

