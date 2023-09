Super (bonus) Pomicino. "Altro che Dc! I conti li hanno scassati Conte e il Pd"

Giorgia Meloni, ti serve uno come lui. Paolo Cirino Pomicino, ex ministro del Bilancio di Giulio Andreotti, vuole definire il Superbonus, il 110? “Una chiamata alle armi per i truffatori. Denaro gettato dall’aereo. Un’iniezione di eroina. Overdose Italia”. A Napoli, la chiamano ancora 'o ministro. E’ vero? “Vero”. Ministro, l’esplosione del debito pubblico, la spesa incontrollata, le pensioni d’oro… Sono accuse rivolte ai governi Andreotti, Rumor, Fanfani, Moro, Forlani. Chi ha spacciato più forte: la sua Dc o il Pd e M5s? “La Dc non spacciava misure di crescita che crescita non hanno portato. Nel triennio del governo Conte, la crescita generata dal Superbonus è stata meno dell’un per cento. E’ qualcosa di mai visto nelle democrazie occidentali. Le agevolazioni si fermano al 75, ma qui abbiamo dato il 10 oltre 100. Il Superbonus dovrebbe essere istituito come reato. Il 110 bis, insieme al 41”. I conti pubblici quindi chi li ha scassati? “Ho preso il bilancio dello stato con un disavanzo primario di 38mila miliardi e l’ho restituito a Giuliano Amato in attivo”. Si ricorda il denaro che ha lasciato in cassa? “Tremila miliardi di avanzo. Il debito pubblico, quello degli anni Ottanta, non è stata causato da un eccesso di spesa, ma della bassa pressione fiscale italiana”. Pomicino, quanti anni ha? “84”. Cosa fa? “Tra quindici minuti rilascio un’altra intervista al Gr Rai”. Scrive? “Ovviamente. Ho appena preparato un’analisi sull’immigrazione che ho spedito al suo direttore. Io non mi limito a dichiarare. Ho soluzioni”. Come Geronimo, il suo alias di Libero e Giornale? “Pochi lo sanno, ma sul Corriere della Sera ho firmato un articolo a nome Silvio Berlusconi”.

