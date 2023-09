Conte tenta di coprire la voragine del Supebonus con dati inventati

Il principale artefice dell'abisso contabile da 70 miliardi nel bilancio pubblico,difende il credito fiscale al 110 per cento sciorinando numeri a caso o inventati. Le stime di Nomisma sulla crescita e del Censis sul gettito non sono attendibili

Giuseppe Conte è tornato a dare i numeri sul Superbonus. Proprio mentre il paese inizia a rendersi conto dell’abisso contabile da 70 miliardi di euro prodotto dai bonus edilizi, il premier che ha aperto questa voragine nel bilancio pubblico torna a difendere il credito fiscale del 110 per cento sulle ristrutturazioni sciorinando numeri a caso. Prima ha detto che “secondo l’Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb) il 40% delll’11% di crescita (del biennio 2021-22, ndr) è dovuto al Superbonus”. È un’affermazione completamente inventata. L’Upb è stata una delle istituzioni più critiche sul bonus edilizio e in una relazione di marzo 2023 presentata al Parlamento ha calcolato che il contributo alla crescita dell’investimento in costruzioni residenziali indicato dall’Istat per il 2021-22 è stato di 2 punti percentuali, di cui solo “la metà è ascrivibile all’incentivo fiscale”. L’1% del pil in due anni, meno del 10% della crescita cumulata.