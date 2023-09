Così Gualtieri riscrive la storia del Superbonus per assolvere se stesso e il Pd

L’ex ministro dell'Economia descrive un mondo mai esistito in cui lui lottava strenuamente contro l'estensione del 110 per cento. Un'occasione mancata per un'autocritica nel partito di Schlein sulla folle stagione dei bonus edilizi

Spesso arriva un momento della vita adulta in cui ci si assume qualche responsabilità. Per Roberto Gualtieri quel momento non è ancora arrivato. Chiamato da Repubblica a commentare gli effetti dei bonus edilizi (Superbonus e Bonus facciate), uno dei principali artefici della più grande catastrofe per il bilancio pubblico, oltre 120 miliardi di euro spesi per rifare il 3-4% delle case, di cui 70 miliardi oltre le previsioni, si difende dicendo: “Se il Superbonus si fosse chiuso al 31 dicembre 2021 non ci sarebbe stato alcuno sforamento”. Che è un po’ dire: se mio nonno aveva le ruote era un carretto, come recita un detto romano che il sindaco della Capitale sicuramente conoscerà.