Perché sul salario minimo Pd e M5s farebbero bene a trovare un accordo con il governo

Sul salario minimo è andato in scena uno spettacolo oggettivamente singolare nel nostro paese. Prima, l’accordo tra (quasi) tutte le forze di opposizioni su un'unica proposta di legge, nonostante la decisa competizione di Pd e Movimento 5 Stelle su un gruppo elettorale piuttosto sovrapponibile. Poi, il confronto convocato da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi venerdì scorso per dibattere la proposta, anche questo una novità per il nostro paese dove gli accordi bipartisan vengono siglati abitualmente su nomine e giochi di palazzo per scambi di potere, e non sulle policy. Una buona notizia, per la salute del dibattito pubblico e per il riconoscimento di un’emergenza – il lavoro povero – che ormai coinvolge milioni di residenti in Italia.

