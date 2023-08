Con il Cnel in campo sul salario minimo Meloni disinnesca la mina politica delle opposizioni

Affidando il dossier a Brunetta la premier lo ha "depoliticizzato", trasformandolo in una questione tecnica. La mossa è molto abile e vantaggiosa per Palazzo Chigi. Ma c'è anche il rischio che a lungo termine non sia poi così utile

La proposta di Giorgia Meloni di affidare al Cnel la discussione sul “lavoro povero” e sul salario minimo è certamente un'abile mossa politica, che spiazza le opposizioni sia politiche sia sindacali. Innanzitutto, nell'aver convocato le forze politiche di minoranza a discutere della loro proposta sul salario minimo la premier può rivendicare – come ha fatto nella lettera affidata al Corriere della Sera – un metodo diverso: “Personalmente nei molti anni che ho passato all’opposizione non sono mai stata chiamata da un presidente del Consiglio per parlare di una proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia”. Meloni ha capito sin dall'inizio che di fronte a una questione di fondamentale importanza come il lavoro povero, soprattutto in una fase di elevata inflazione, non poteva semplicemente ignorare la campagna politica che per la prima volta vedeva unite tutte le forze di opposizione.