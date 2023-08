“Ci pensa Brunetta”. Sul salario minimo Meloni chiama il Cnel

Ci penserà Renato Brunetta in due mesi. Così dice Giorgia Meloni alle opposizioni che hanno sconvocato come lei le ferie per presentarsi caracollanti sotto il sole delle cinque a Palazzo Chigi. La premier, arrivata in mattina dalla Puglia dove tornerà in serata, dice ai gruppi di minoranza (ci sono tutti, eccetto Iv di Matteo Renzi per partito preso e Angelo Bonelli dei Verdi per impegni con la famiglia) che la loro proposta sul salario minimo non la convince. O meglio: “Nessun pregiudizio, ma va incardinata in una riforma più ampia del lavoro povero, ecco perché va coinvolto il Cnel che ci presenterà una proposta in sessanta giorni. Il presidente è pronto a ricevervi da domani”. E dunque ecco Brunetta, ecco il ritorno del Cnel, da cimitero degli elefanti da abolire (referendum del 2016) a fabbrica di idee. “Lavoro povero” è la nuova formula che Palazzo Chigi vuole contrapporre al “salario minimo” perché anche di slogan si nutre questa politica. Per il resto tutto si è acceso e spento in due ore. Opposizioni scontente, governo aperturista ma non troppo. Pronto al dialogo, ma a non farsi fagocitare. Non è un no, ma continuiamo a parlarne. Il tavolo balla, ma forse regge, perdendo commensali.

