Non solo illiberale, l'estensione erga omnes dei contratti collettivi è incostituzionale

Un testo sul salario minimo come quello proposto dalle opposizioni e concertato con la Cgil eserciterebbe una violenza sul sistema delle relazioni industriali per come si è costituito dal Dopoguerra a oggi al di fuori dell’articolo 39 della Costituzione. La lezione della legge Vigorelli

Condivido le considerazioni di Giampaolo Galli, comparse su queste colonne lo scorso 8 agosto: l’estensione erga omnes dei contratti collettivi per decreto “è una misura illiberale”. E’ la prova dell’impotenza dei sindacati che, ormai incapaci di fare il proprio mestiere, si rivolgono al governo e pretendono il soccorso della legge. Secondo l’ultimo Report del Cnel, nel settore privato il 57 per cento dei contratti collettivi (per 7,7 milioni di lavoratori) sono scaduti. Nessuno, poi, si è posto il problema di negoziare con le controparti un nuovo indicatore per gli incrementi del costo della vita essendo l’Ipca al netto dei prezzi dei prodotti energetici ovvero proprio dove si pone il problema.