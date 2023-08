Salario minimo, l'erga omnes per decreto sui contratti è illiberale

La proposta di legge delle opposizioni – al netto di Italia Viva – sul salario minimo apparentemente si limita ad affrontare il problema – vero e ineludibile – del contrasto al lavoro povero. In realtà fa ben di più e, di fatto, rivoluziona l’intero impianto delle relazioni industriali in Italia, con un approccio che limita fortemente la libertà di associazione sindacale. Il problema è che, per non indebolire la contrattazione collettiva, i proponenti hanno dovuto cimentarsi con l’annoso problema dell’estensione dei contratti collettivi ‘erga omnes’, ossia nei confronti di tutti i lavoratori e di tutte le aziende di un determinato settore; non hanno però neanche cercato di risolvere il problema che sta a monte di questo che è quello della rappresentatività, ossia di come si esprime e si misura l’unica cosa che dovrebbe contare: la volontà dei lavoratori e delle aziende. Come noto, l’art. 39 della Costituzione (che concede ai soli sindacati registrati la possibilità di far valere erga omnes i contratti) è rimasto inapplicato perché le organizzazioni sindacali e datoriali non hanno mai accettato di essere sottoposte al controllo dello stato e hanno sempre rifiutato il modello corporativo che lo ispira.

