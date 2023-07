Il cambiamento climatico è reale. Il meteo da non generalizzare

Siccità, alluvioni e tempeste si verificano da sempre sul nostro territorio, il climate change può renderle più acute o più frequenti in alcuni casi, o perfino ridurne la probabilità in altri

Il cambiamento climatico è un fenomeno reale, e la maggior parte degli studi scientifici lo associa all’attività umana. Questo sostiene oggi la scienza, dopo decenni di studi pubblicati sulle riviste autorevoli che accettano le ricerche solo dopo un’attenta revisione. Ciò su cui rimangono più dubbi e cautele sono invece le conseguenze del cambiamento climatico, in particolare gli eventi estremi. Non è per nulla semplice infatti su un pianeta di oltre 12 mila chilometri di diametro poter con certezza attribuire la causa di un uragano, una piena o un’ondata di caldo all’aumento della temperatura media prodotto dalle emissioni di gas serra. Anzi, il rischio di una narrazione che attribuisce ogni evento estremo al cambiamento climatico di origine antropica rischia di generare un effetto perverso sull’opinione pubblica, facendo emergere dubbi sulla validità delle politiche di mitigazione. Siccità, alluvioni e tempeste infatti si verificano da sempre sul nostro territorio, il climate change può renderle più acute o più frequenti in alcuni casi, o perfino ridurne la probabilità in altri.