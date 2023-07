Così Meloni si converte alla Casa Bianca: "Il cambiamento climatico è una minaccia letale"

Più Biden, meno Giambruno. Questione di fuso orario, forse: o forse è la consapevolezza che il sovranismo, per rendersi presentabile nel mondo che conta, deve rinnegare se stesso. Era già successo per la candidatura all'Expo, ora per mostrarsi in sintonia col presidente americano. L'analisi della nota congiunta. Ecco come la premier prova a diventare "green" e "inclusiva"