Qualche luce e le solite ombre nel bilancio demografico del 2023

Nonostante il calo della natalità, il nostro paese ha riconquistato la cosiddetta "crescita zero" grazie all'apporto positivo di ingressi stranieri e una emigrazione contenuta di cittadini italiani

La buona notizia è che il bilancio demografico del 2023 chiude lasciando sostanzialmente invariato il numero di abitanti. Averne trovati 7 mila in meno, dopo che nei precedenti nove anni ne abbiamo persi annualmente (in media) ben 150 mila, dovrebbe darci la confortante sensazione di una inattesa (e gradita) inversione di tendenza. Salvo poi, leggendo attentamente i numeri che Istat ci ha fatto trovare come sorpresa nell’uovo di Pasqua, scoprire che dietro al sopraggiunto (quasi) pareggio si snoda un’alternanza di luci ed ombre.