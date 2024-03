Senza gli immigrati, l'inverno demografico dell'Italia sarebbe una glaciazione

La società multietnica italiana è viva e cresce. Non piacerà al generale Vannacci e a Matteo Salvini, ma sono gli stranieri diventati cittadini italiani a salvare l’Italia da un declino demografico ancora più drammatico di quanto raccontino già le cifre ufficiali. La quota di stranieri residenti in Italia sul totale è, secondo i dati Istat, l’8,5 per cento, 5.030.716 su 58.997.201 (dati 2022). Gli stranieri, che erano il 2,4 per cento nel 2001, sono cresciuti di 3.689.302 unità in 22 anni. Nello stesso periodo gli italiani residenti sono diminuiti di 1.685.371 unità: il 3 per cento. Due recenti studi curati da Enrico Campanelli per Cresme Daily raccontano una realtà molto diversa da questa fotografia ufficiale: semplicemente Campanelli sposta dalla sottoclasse “italiani” alla sottoclasse “stranieri” proprio quei cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE