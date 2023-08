La popolazione è ancora in calo, ma meno dello scorso anno. Dati incoraggianti per una politica di rilancio della natalità

Il governo Meloni ha nel programma il rilancio della natalità in Italia. Impresa che più improba (impossibile?) non si può. Ma già il proposito è lodevole, specialmente se paragonato all’indifferenza che da sempre, ma oggi ancor più colpevolmente, la sinistra dimostra per il tema. Se pure il governo Meloni, e la ministra Roccella segnatamente, avesse la bacchetta magica, le nascite, ci si può scommettere, si dimostrerebbero assai restie a lasciarsi smuovere dal suo tocco. E comunque i primi risultati al riguardo si potranno valutare solo alla fine della legislatura che, personalmente non ho dubbi, sarà appannaggio del governo attuale – rivisto o rimpastato non saprei ed è decisamente secondario. E però già una prima considerazione germina pressoché spontaneamente dalla lettura dei dati Istat relativi al bilancio demografico gennaio-maggio 2023. E la considerazione è questa: un pizzico di fortuna demografica sembra arridere al governo. Un pizzico chissà quanto gradito, visto che viene in gran parte da oltrefrontiera, ma pur sempre benedetto – sol che si abbia in nota la situazione demograficamente parlando patologica della popolazione italiana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE