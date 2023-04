I dati catastrofici dell'Istat sulla natalità sono anche un monito per la classe dirigente

Non bisogna assuefarsi a statistiche di questo tipo, come se fossero inevitabili. La politica deve invece rendersi conto dell’urgenza di contrastarle con misure strutturali

La popolazione italiana continua a diminuire: in un anno si è ridotta di 179 mila unità, perché la natalità ha raggiunto il suo minimo storico, meno di 7 neonati su mille abitanti, a fronte di 12 decessi. Scendere sotto le 40 mila nascite come è accaduto nel 2022 rappresenta un record negativo, è un numero inferiore a quello di 150 anni fa, quando la popolazione era assai meno numerosa. L’aumento della popolazione di cittadinanza straniera, cresciuta di 20 mila unità, non compensa il divario tra natalità e decessi. È una brutta notizia e non bisogna assuefarsi a dati di questo tipo come se fossero inevitabili. La denatalità è un processo che purtroppo è destinato ad autoalimentarsi, ma proprio per questo bisogna rendersi conto dell’urgenza di contrastarlo con misure strutturali.