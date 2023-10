L'autarchia non può arginare il crollo demografico

Trenta anni fa, nel 1993, la popolazione delle donne in età feconda di 15-49 anni era di 14,4 milioni di donne, che rappresentavano il 49,1 per cento del totale delle donne residenti in Italia. Oggi, 2023, quelle donne sono 11,6 milioni e rappresentano il 38,6 per cento del totale delle donne residenti in Italia. Dal 1993 abbiamo lasciato sul terreno 2,8 milioni, pari al 20 per cento di quelle donne in età feconda che rappresentano l’autentico motore, la potenzialità, delle nascite, in Italia come nel resto del mondo. A scanso di equivoci: la popolazione italiana trenta anni fa era di due milioni di abitanti inferiore a quella di oggi. Ma allora era in crescita, oggi è in diminuzione da 8-9 anni per la prima volta nella storia demografica moderna e – come del resto altri importanti paesi specialmente asiatici dalla Cina al Giappone passando per la Corea – senza le condizioni non si dica per arrestare ma anche soltanto per frenare la discesa. A meno che non si ragioni, e si ragioni bene, su quel che occorre fare per evitare la debacle demografica della popolazione italiana e con essa dell’Italia tout court. Debacle, attenzione, ch’è data per sicura dalle agenzie demografiche più accreditate del mondo.

